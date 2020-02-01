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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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За попытку ворваться в резиденцию Трампа на джипе арестована оперная певица

, 20:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CNBC

За попытку ворваться в резиденцию Трампа на джипе арестована оперная певица
Мар-а-Лаго, резиденция Трампа во Флориде. Фото: Грег Ловетт/ZUMAPRESS.com/Globallookpress.com

После вчерашнего инцидента с погоней и стрельбой около резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде была взята под стражу… оперная певица.

Полиция установила личность женщины, которая накануне прорвалась на внедорожнике через два поста охраны и на скорости свыше 110 км/ч врезалась в ограждение внешнего периметра безопасности у резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. Нарушительницей оказалась 30-летняя Ханна Ремхильд, профессиональная оперная певица, жительница штата Коннектикут.

 

Вчерашний инцидент не был попыткой совершения теракта, и никто не пострадал, заявил сегодня на брифинге шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу. Но нарушители вели себя бездумно и опрометчиво, и это представляло опасность для окружающих, поэтому полиция была вынуждена начать стрельбу, пояснил он.

Последняя фотография, выложенная Ханной Ремхильд в соцсетях, была сделана в четверг на соседнем курорте. Опрос очевидцев отдыха оперной певицы показал, что женщина «вела себя странно» и даже устроила «какой-то иррациональный танец» на крыше внедорожника, арендованного ею. По данным полиции, у Ханны Ремхильд нет криминального прошлого.

Личность второй женщины, находившейся в автомобиле в момент задержания, пока не разглашается. Следователи полагают, что Ханна могла взять ее в салон джипа где-то по пути от своего мотеля до резиденции Мар-а-Лаго. Инцидент расследуется департаментом шерифа округа Палм-Бич, ФБР и Секретной службой США.

Ранее мы сообщали, что две женщины попытались ворваться в резиденцию Трампа на внедорожнике.

ЛЧ

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