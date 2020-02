За попытку ворваться в резиденцию Трампа на джипе арестована оперная певица

После вчерашнего инцидента с погоней и стрельбой около резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде была взята под стражу… оперная певица.

Полиция установила личность женщины, которая накануне прорвалась на внедорожнике через два поста охраны и на скорости свыше 110 км/ч врезалась в ограждение внешнего периметра безопасности у резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. Нарушительницей оказалась 30-летняя Ханна Ремхильд, профессиональная оперная певица, жительница штата Коннектикут.

Hannah Roemhild was taken into custody today after the pursuit and shooting outside Mar-a-Lago. pic.twitter.com/r7T0uwRaZj