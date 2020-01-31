Две женщины попытались ворваться на внедорожнике в резиденцию Трампа во Флориде

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31 января 2020, 23:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеграм-канал Военный обозреватель

Внедорожник-нарушитель заблокирован. Фото: соцсети

В штате Флорида задержаны два человека, пытавшиеся проникнуть в резиденцию президента США Дональда Трампа. В лучших традициях Голливуда они прорывались через охрану на внедорожнике.

Черный внедорожник вызвал сегодня переполох в Палм-Бич во Флориде, где находится резиденция президента США Дональда Трампа. Автомобиль прорвался сквозь два контрольно-пропускных пункта, сотрудники охраны начали преследование нарушителя, но остановить внедорожник удалось только стрельбой. Автомобиль врезался в ограждение внешнего периметра безопасности и только тогда остановился.

2 человека задержаны у резиденции Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде



Внедорожник прорвался сквозь кордоны охраны, его смогли остановить только со стрельбой. При этом сам Трамп планировал посетить свою резиденцию позже, сообщает Reuters. pic.twitter.com/QpmiWD0ic9 — Даянат (@dayanat01) January 31, 2020

Находившихся в машине нарушителей задержали. Ими оказались две женщины. По тревоге в воздух над резиденцией Дональда Трампа было поднято несколько вертолетов, к месту инцидента прибыли сотрудники полиции и Секретной Службы США. Проводятся следственные мероприятия.

Во время инцидента президента США в резиденции не было. Дональд Трамп должен был прибыть в Мар-а-Лаго через несколько часов.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал активизацию торговых переговоров с ЕС после заключения торговой сделки с КНР.