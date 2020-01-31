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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Трамп предупредил, что после заключения торгового соглашения с Китаем, США возьмутся за Европу

, 08:48 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп предупредил, что после заключения торгового соглашения с Китаем, США возьмутся за Европу
White House, globallookpress.com

Дональд Трамп, выступая в четверг перед своими сторонниками в штате Айова, заявил, что США после того, как заключат полноценное торговое соглашение с Китаем, начнут активнее вести торговые переговоры с Европой.

Глава Белого дома отметил, что сначала надо "закончить с Китаем до того, как мы приступим к Европе".
По оценке Трампа, у Вашингтона никогда не было лучших отношений с Пекином, чем сейчас. "Это красивая история", - считает он.

Президент США пообещал фермерам штата Айова, что после достигнутых им соглашений в торговой сфере с разными странами, их заработки значительно вырастут. Трамп добавил, что если его не переизберут на выборах в ноябре, то их "фермы разорятся".
Трамп ранее заявлял о серьезных планах ввести пошлины на импорт автомобилей из Евросоюза, если сторонам не удастся заключить торговое соглашение на условиях, которые устраивают Соединенные Штаты.

ИЧ

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