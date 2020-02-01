СМИ: в Австралии растет число заразившихся коронавирусом

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1 февраля 2020, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Австралии растет количество заразившихся новым типом коронавируса. Еще два случая заражения вирусом 2019-nCoV подтверждены на юге Австралии. Число инфицированных в стране достигло 12 человек.

По данным медиков, заразившиеся 60-летние мужчина и женщина прибыли в Южную Австралию из Ухани в гости к родственнику: "Все необходимые меры были приняты, поэтому мы не беспокоимся", - сообщил представитель местного Минздрава.

Ранее сообщалось лишь о 10 зараженных. Премьер-министр страны Скотт Моррисон в субботу объявил о решении запретить въезд на австралийскую территорию всем прибывающим из Китая иностранцам на фоне распространения коронавируса нового типа.

Отметим также, как уже писали АН, 1 февраля самолеты Воздушно-космических сил России начнут выполнять рейсы для эвакуации граждан РФ из Китая. Приказ о привлечении военной авиации отдал президент Российской Федерации Владимир Путин.