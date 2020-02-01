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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Климкин призвал делегацию Украины "последовательно доставать Россию" в ПАСЕ

, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Фейсбук Павла Климкина

Климкин призвал делегацию Украины
Павел Климкин. Фото: Данил Шамкин/ZUMAPRESS.com/Globallookpress.com

Бывший глава украинской дипломатии Павел Климкин напомнил о себе, прокомментировав возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Нынешнее состояние ПАСЕ Климкин сравнил с эпизодом из советского мультфильма про Буратино, где сова и жаба пытаются нащупать пульс у деревянного человечка и дискутируют, жив пациент или мертв. Также экс-глава МИД Украины обвинил Совет Европы в том, что его Парламентская ассамблея «превратилась в инструмент для заигрываний с Россией», и посетовал, что избрав депутата Госдумы РФ Петра Толстого вице-спикером, ПАСЕ «совсем себя опозорила и еще не раз пожалеет об этом».

«Теперь ПАСЕ в состоянии клинической смерти, но прекращать бороться не стоит. Сделать так, чтобы наше мнение там всегда присутствовало, поддерживать дружбу с друзьями и сделать жизнь невыносимой для российской делегации – все это возможно. И последовательно доставать Россию по поводу невыполнения резолюций ПАСЕ - тоже», - считает бывший министр. По его мнению, «после проигранной битвы можно и необходимо выиграть войну».

Реплика Климкина была вызвана тем, что накануне ПАСЕ большинством голосов подтвердила восстановление прав российской делегации в полном объеме.

ЛЧ

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