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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Сенат конгресса США назначил дату голосования в рамках импичмента Дональда Трампа

, 14:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Сенат конгресса США назначил дату голосования в рамках импичмента Дональда Трампа
Фото: Pixabay

Сенат конгресса США будет голосовать по двум статьям обвинения в отношении президента страны Дональда Трампа в рамках импичмента 5 февраля. В Москве к началу процедуры будет полночь 6 февраля.

Американского лидера в рамках процедуры импичмента обвиняют по двум статьям: злоупотребление властью и препятствование расследованию конгресса.

Демократы запустили процесс сбора доказательств для объявления импичмента осенью 2019 года. Трампа обвиняют в давлении на Украину для дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла Джо Байдена.

Трамп неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, называя их глупыми и сравнивая процесс с незаконной попыткой госпереворота.

ДВа

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