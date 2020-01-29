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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Вот и США дождались цветной революции на своей территории

, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]

Вот и США дождались цветной революции на своей территории

Импичмент президенту США, по всей видимости, не наберёт нужные две трети голосов сенаторов. Поэтому свергнуть нынешнего американского лидера попытаются с помощью Интернета, устроив цветную революцию.

С помощью Интернета и новейших компьютерных технологий можно посеять семена раздора в любой стране. В американских спецслужбах бал по-прежнему правят старые кадры Обамы. Многие из них ненавидят Трампа. Ведь он попытался посягнуть на «святое» – тайный бюджет.

Для сбора нужных данных в Интернете АНБ и ЦРУ создало специальное подразделение. Особая служба сбора (Special Collection Service – SCS) отслеживает все популярные соцсети, накапливает различный материал. Даже Федеральное бюро расследований США обзавелось спецподразделением для мониторинга Интернета. Центр стратегической информации ФБР разместил на сайте ведомства запрос на создание «Приложения по социальным сетям». В документе сказано: «Социальные сети стали основным источником разведывательной информации, так как в них можно найти первую реакцию на ключевые события». Программа должна собирать информацию из «открытых источников» и иметь возможность обеспечить автоматизированный поиск и фильтрацию информации из социальных сетей, включая Facebook и Twitter. А уж Трамп то много чего в своём твиттере понаписал.

Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".

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