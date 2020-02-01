В Ираке стала известна кандидатура нового премьера

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1 февраля 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Флаг Ирака

Политические партии, которые представлены в парламенте Ирака, пришли к консенсусу по кандидатуре нового премьер-министра страны. Возможно, им станет бывший министр связи Муххамад Тауфик Аляуи.

Известно: лидеры наиболее влиятельных партий парламента пришли к согласию по его кандидатуре.

Аляуи занимал пост министра связи в правительстве аль-Малики с 2006 по 2007 год и с 2010 по 2012 годы. Отмечается, что кандидата поддерживают в целом и многие протестующие.

Установленный президентом Ирака Бархамом Салехом срок на согласование новой кандидатуры премьера заканчивается сегодня в полночь. Президент имеет право согласно конституции страны назначить кандидата по своему выбору в случае, если политические партии не смогут это сделать.

Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что объективных причин для того, чтобы отношения между Россией и Великобританией оставались плохими, нет. Разногласия стран носят философский характер.