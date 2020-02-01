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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Ираке стала известна кандидатура нового премьера

, 14:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Ираке стала известна кандидатура нового премьера
Флаг Ирака

 Политические партии, которые представлены в парламенте Ирака, пришли к консенсусу по кандидатуре нового премьер-министра страны. Возможно, им станет бывший министр связи Муххамад Тауфик Аляуи.

Известно: лидеры наиболее влиятельных партий парламента пришли к согласию по его кандидатуре.

Аляуи занимал пост министра связи в правительстве аль-Малики с 2006 по 2007 год и с 2010 по 2012 годы. Отмечается, что кандидата поддерживают в целом и многие протестующие.

Установленный президентом Ирака Бархамом Салехом срок на согласование новой кандидатуры премьера заканчивается сегодня в полночь. Президент имеет право согласно конституции страны назначить кандидата по своему выбору в случае, если политические партии не смогут это сделать.

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ЕЧ

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