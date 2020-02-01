Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//В мире 13+

США надеются на успешное сотрудничество с Великобританией после Brexit

, 09:12 [ «Аргументы Недели» ]

США надеются на успешное сотрудничество с Великобританией после Brexit
Флаг США

США положительно относятся к выходу Великобритании из состава Европейского союза,  а также  надеются на дальнейшее плодотворное сотрудничество с этой страной. Об этом на своей странице в Twitter сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

"Я рад, что Соединенное Королевство и Европейский союз пришли к соглашению по Brexit, которое уважает волю британского народа. Мы продолжим выстраивать крепкие, продуктивные и процветающие отношения с Великобританией в период, когда она начинает новую главу", - написал в посте госсекретарь.

Известно, что Великобритания в ночь на 1 февраля покинула ЕС. С этого момента до 31 декабря 2020 года продлится переходный период. 

ЕЧ

//картина дня

Политика

Зеленский хочет затащить США на Донбасс

Зеленский хочет затащить США на Донбасс

Киев планирует подключить Вашингтон к конфликту на Донбассе. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня он провел переговоры с государственным секретарем США Майком Помпео. Тот накануне прилетел в Киев.

Российский вирусолог, заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов прокомментировал появившуюся версию об искусственном происхождении коронавируса 2019-nCoV.

Российский вирусолог, заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов прокомментировал…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Москве несколько бортпроводников, работавших на рейсе из Китая, после приземления обратились к медикам с симптомами, характерными для нового коронавируса. После этого…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан