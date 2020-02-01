США надеются на успешное сотрудничество с Великобританией после Brexit

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1 февраля 2020, 09:12 [ «Аргументы Недели» ]

Флаг США

США положительно относятся к выходу Великобритании из состава Европейского союза, а также надеются на дальнейшее плодотворное сотрудничество с этой страной. Об этом на своей странице в Twitter сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

"Я рад, что Соединенное Королевство и Европейский союз пришли к соглашению по Brexit, которое уважает волю британского народа. Мы продолжим выстраивать крепкие, продуктивные и процветающие отношения с Великобританией в период, когда она начинает новую главу", - написал в посте госсекретарь.

Известно, что Великобритания в ночь на 1 февраля покинула ЕС. С этого момента до 31 декабря 2020 года продлится переходный период.