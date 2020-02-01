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1 февраля 2020, 08:39 [ «Аргументы Недели» ]

Дональд Трамп, фото из соцсети

Президент США Дональд Трамп ограничил выдачу виз гражданам шести стран, в том числе Киргизии.

В ограничительный список Белого дома включены Эритрея, Мьянма, Нигерия, Судан и Танзания.

Ограничения касаются иммигрантов, планирующих жить в США, и не будут применяться к туристам или бизнесменам.

Документ опубликован на сайте администрации американского президента.

Власти США отметили, что эти шесть стран не способны проводить процедуры надлежащего управления идентификацией или не соответствуют основным требованиям национальной безопасности. "Для национальной безопасности и верховенства здравого смысла крайне важно, чтобы, если иностранное государство желает получить выгоду от иммиграции и визитов в США, оно удовлетворяло базовым условиям безопасности, изложенным американскими правоохранительными и разведывательными специалистами", — указано в документе.

Двукратный чемпион мира, боец смешанных единоборств легендарный Джефф Монсон рассказал, почему отказывается от гражданства США.