Бельгия на месяц стала новым председателем Совбеза ООН

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1 февраля 2020, 07:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Флаг Бельгии

Бельгия с 1 февраля на месяц займет место председателя Совета Безопасности ООН . Уже известно, какие вопросы будут урегулированы в числе первых.

12 февраля в Совбезе пройдет брифинг по теме "Дети и вооруженные конфликты", где будет подниматься проблема мирного процесса. На следующий день, 13 февраля, будет проведено открытое собрание «Правосудие переходного периода». А третьим значимым мероприятием бельгийского председательства станет обсуждение 25 февраля темы сотрудничестве между ООН и ЕС. Известно, что в феврале пройдут регулярные заседания по Сирии, посвященные политической, гуманитарной ситуациям, вопросу химоружия.

Организация Объединённых Наций - международная организация, которая создана с целью укрепления и поддержания международной безопасности и мира, а также развития сотрудничества между разными государствами.