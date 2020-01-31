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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Германии коронавирус впервые выявлен у ребенка

, 20:02 [ «Аргументы Недели» ]

В Германии коронавирус впервые выявлен у ребенка
фото: pixabay.com

В Баварии зарегистрирован уже шестой случай заражения коронавирусной инфекцией 2019-nCoV из Китая. Об этом сегодня, 31 января, сообщают СМИ со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Теперь же впервые заболел ребенок. Накануне коронавирус был выявлен у его отца, проживающего в районе Траунштайн. Возраст ребенка не приводится. Медики проверяют более 100 человек, имевших контакт с инфицированными.

Как заявила общественности министр образования и научных исследований Федеративной Республики Германия Аня Карличек, немецкая вакцина против нового типа коронавируса должна появиться в течение нескольких месяцев.

Отметим, в настоящий момент из-за ситуации, связанной с эпидемиологической ситуацией в КНР, медицинские работники учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» проводят разъяснительную работу среди российских граждан.

АС

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