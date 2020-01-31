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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Госдеп требует, чтобы Россия "вернула" Крым Украине

, 19:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Госдеп требует, чтобы Россия
Ласточкино гнездо, pixabay.com

В Госдепартаменте США требуют, чтобы Россия "вернула" Крым Украине. Представитель внешнеполитического ведомства Морган Ортагус заявила, что Вашингтон в связи с этим продолжит вводить санкции против РФ.

Морган Ортагус отметила, что ограничения в отношении РФ будут вводиться со стороны Соединенных Штатов Америки до того момента, пока Москва не прекратит "оккупацию Крыма", а также не докажет свою приверженность миру на территории Донбасса.

Напомним, полуостров присоединился к России весной 2014 года после проведения референдума. Россия подчеркивает, что это было решение крымского народа.

ЕТ

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