Госдеп требует, чтобы Россия

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31 января 2020, 19:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Ласточкино гнездо, pixabay.com

В Госдепартаменте США требуют, чтобы Россия "вернула" Крым Украине. Представитель внешнеполитического ведомства Морган Ортагус заявила, что Вашингтон в связи с этим продолжит вводить санкции против РФ.

Морган Ортагус отметила, что ограничения в отношении РФ будут вводиться со стороны Соединенных Штатов Америки до того момента, пока Москва не прекратит "оккупацию Крыма", а также не докажет свою приверженность миру на территории Донбасса.

Напомним, полуостров присоединился к России весной 2014 года после проведения референдума. Россия подчеркивает, что это было решение крымского народа.