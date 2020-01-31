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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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12 жителей Чехии скончались от гриппа

, 18:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

12 жителей Чехии скончались от гриппа
таблетки, градусник, pixabay.com
Из-за осложнений, связанных с гриппом, в Чехии скончались двенадцать человек. Соответствующую информацию журналистам предоставила в пятницу глава гигиенической службы республики Эва Готтвальдова.
 
Сейчас на территории Чехии бушует эпидемия гриппа (преимущественно типа А) – на каждые 100 тысяч граждан приходятся 1865 больных. Подчеркивается, что количество заболевших по сравнению с показателями прошлой недели увеличилось почти на треть.
 
Жителей Чехии просят граждан избегать мест с большим скоплением людей, как можно чаще мыть руки с мылом и выбирать продукты, богатые витаминами. Если признаки заболевания уже проявились, то следует обратиться к врачу и отлежаться дома, чтобы не заражать других. 
ЕТ

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