12 жителей Чехии скончались от гриппа

Из-за осложнений, связанных с гриппом, в Чехии скончались двенадцать человек. Соответствующую информацию журналистам предоставила в пятницу глава гигиенической службы республики Эва Готтвальдова.

Сейчас на территории Чехии бушует эпидемия гриппа (преимущественно типа А) – на каждые 100 тысяч граждан приходятся 1865 больных. Подчеркивается, что количество заболевших по сравнению с показателями прошлой недели увеличилось почти на треть.