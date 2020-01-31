В Китае разработали экспресс-тест для диагностики коронавируса

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31 января 2020, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Peng Ziyang/Xinhua/globallookpress.com

Китайские эксперты смогли разработать экспресс-тест, который позволит выявлять наличие коронавируса в организме человека, сообщает ТАСС со ссылкой на управление по науке и технологиям города Уси.

Как сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на городское Управление по науке и технологиям, он позволяет получить результат в течение 8-15 минут. Тест обладает высокой чувствительностью, прост в использовании, удобен при транспортировке.

Как отмечается, набор реагентов для выявления нуклеиновых кислот коронавируса был разработан специалистами Национального института Китая по контролю и профилактике вирусных заболеваний и одного из предприятий восточной провинции Цзянс.

Устройство уже используют в провинции Хубэй, откуда началось распространение 2019-nCoV, и сейчас налаживают его массовое производство. Компания заявила, что готова производить комплект для теста в количестве 4 тыс. экземпляров в день.

Ранее в пятницу, 31 января, как сообщали АН, глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках пресс-конференции рассказала о двух гражданах Китая, у которых в России ранее выявили заражение пневмонией, вызванной коронавирусом.