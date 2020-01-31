Роспотребнадзор рассказал о двух заболевших коронавирусом в России

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31 января 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

лаборатория, pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 31 января, в рамках пресс-конференции рассказала о двух гражданах Китая, у которых в России ранее выявили заражение пневмонией, вызванной коронавирусом.

Установлено, что течение заболевания у пациентов было достаточно легким. Оба заболевших были помещены в инфекционное отделение, в боксированную палату. В настоящий момент их состояние оценивается как стабильное, температура тела не является повышенной.

Ранее сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на российской территории были выявлены два случая заражения коронавирусом. Заболевшими являются гражданами Китая.