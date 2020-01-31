В России обнаружены первые два случая заражения новым типом коронавируса — в Забайкалье и Тюменской области

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31 января 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]

В России выявлены первые два случая заражения новым типом коронавируса — в Забайкалье и Тюменской области. Оба пациента являются гражданами Китая, заявила Татьяна Голикова.

Закрываются почти все авианаправления с Китаем. Доступными останутся рейсы "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг. Что касается отдыхающих россиян на Хайнане, а их их около 2665 человек, то их возвратят в РФ. Карантин будет только для людей с признаками заболевания или температурой.

Так же Россия приняла решение перекрыть границу с Монголией, сообщает канал «Кстати».