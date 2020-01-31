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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Еврокомиссия планирует выделить 10 млн евро на исследования коронавируса

, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]

Еврокомиссия планирует выделить 10 млн евро на исследования коронавируса
фото: соцсети

Евросоюз объявил о выделении экстренного "финансирования в 10 млн евро в рамках европейской программы "Горизонт-2020" для исследования коронавируса" и методов противодействия его распространению.

"Еврокомиссия срочно стимулирует необходимые исследования коронавируса (выделением) 10 миллионов евро из (фонда) своей исследовательско-инновационной программы "Горизонт 2020", - говорится в заявлении.

Деньги выделят на проекты, способствующие улучшению знаний об эпидемии и более качественному уходу за зараженными вирусом. Ожидается, что грант получат от двух до четырех исследовательских проектов.

Вирусом, который начал распространяться в КНР, заразились уже в 19 странах: Австралии, Германии, США, Японии, Канаде, Вьетнаме, Корее, Малайзии, Франции, Италии, Индии, Финляндии, ОАЭ, Великобритании и др.

Ранее Ан сообщали, что правительство Италии по итогам заседания решило ввести в стране режим чрезвычайного положения из-за обнаружения первых заболевших коронавирусом из Китая. Об этом сообщают местные СМИ.

АС

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