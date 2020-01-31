В Италии из-за коронавируса ввели режим ЧС

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31 января 2020, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Правительство Италии по итогам заседания решило ввести в стране режим чрезвычайного положения из-за обнаружения первых заболевших коронавирусом из Китая. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Режим чрезвычайной ситуации был объявлен после обнаружения нового коронавируса у китайских туристов, которые приземлились в Милане, а затем переехали в Рим. В настоящее время мужчина и его супруга госпитализированы в Спалланцани.

Власти пытаются отследить маршрут их передвижения по Италии. Как сообщают источники в правительственном дворце Киджи, на противодействие коронавирусу будет выделено €5 млн. Авиасообщение с Китаем из-за коронавируса приостановлено с 30 января.

Ранее Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса 2019-nCoV в России, поддержала недавнее решение ВОЗ признать вспышку коронавируса в Китае ЧС международного масштаба.