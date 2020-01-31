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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В России поддержали решение ВОЗ признать коронавирус ЧС международного масштаба

, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

В России поддержали решение ВОЗ признать коронавирус ЧС международного масштаба
Татьяна Голикова, фото: Russian Government, globallookpress.com

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса 2019-nCoV в России, поддержала решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признать вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией (ЧС) международного масштаба.

По данным представителей оперативного штаба, сегодня, 31 января, состоится заседание, на котором рассмотрят дополнительные меры по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России, - сообщает "СП".

ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за распространения нового типа коронавируса, так как медики диагностируют вирус уже не только в Китае, но и в других странах. Эксперты забили тревогу, что вспышка коронавируса случится в странах с неразвитой системой здравоохранения.

По новым данным, в Китае от коронавируса скончались более 200 человек, более 9 тысяч человек заболели.

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