В России поддержали решение ВОЗ признать коронавирус ЧС международного масштаба

//Здоровье 13+

31 января 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Татьяна Голикова, фото: Russian Government, globallookpress.com

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса 2019-nCoV в России, поддержала решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признать вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией (ЧС) международного масштаба.

По данным представителей оперативного штаба, сегодня, 31 января, состоится заседание, на котором рассмотрят дополнительные меры по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России, - сообщает "СП".

ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за распространения нового типа коронавируса, так как медики диагностируют вирус уже не только в Китае, но и в других странах. Эксперты забили тревогу, что вспышка коронавируса случится в странах с неразвитой системой здравоохранения.

По новым данным, в Китае от коронавируса скончались более 200 человек, более 9 тысяч человек заболели.