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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Владелец бара в Риме запретил китайским туристам заходить в свое заведение

, 17:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Владелец бара в Риме запретил китайским туристам заходить в свое заведение
бар, pixabay.com
Владелец одного из баров, который расположен в центре Рима неподалеку от фонтана Треви, запретил туристам из Китая посещать его заведение из-за распространения нового типа коронавируса.
 
Римлянин написал объявление на английском и китайском языках, отметив, что лица, прибывающие из Китая, "не имеют доступа" в бар. Он также принес клиентам извинения за причиненные им неудобства.
 
Накануне вечером премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что у двух госпитализированных в Риме китайских туристов была выявлена пневмония, вызванная новым типом коронавируса. Глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца в свою очередь подписал распоряжение о прекращении авиасообщения с Китаем.
ЕТ

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