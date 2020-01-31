Владелец бара в Риме запретил китайским туристам заходить в свое заведение

Римлянин написал объявление на английском и китайском языках, отметив, что лица, прибывающие из Китая, "не имеют доступа" в бар. Он также принес клиентам извинения за причиненные им неудобства.

Накануне вечером премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что у двух госпитализированных в Риме китайских туристов была выявлена пневмония, вызванная новым типом коронавируса. Глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца в свою очередь подписал распоряжение о прекращении авиасообщения с Китаем.