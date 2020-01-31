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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Мишустин и Пашинян сделали селфи в рамках двусторонней встрече в Казахстане

, 15:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Мишустин и Пашинян сделали селфи в рамках двусторонней встрече в Казахстане
премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Kremlin Pool/Global Look Press
Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян в рамках своей первой двухсторонней встречи, которая прошла на полях межправсовета ЕАЭС в Алма-Ате, сделали совместное селфи.
 
Мишустин, зайдя в зал переговоров, хотел срезу сесть за стол, однако Пашинян напомнил ему о необходимости сделать фото и пригласил к флагам. Политики пожали друг другу руки, а затем решили просто встать рядом и сфотографироваться. Тогда армянский премьер поинтересовался: "А может еще и селфи?". Его российский коллега согласился, после чего Мишустин и Пашинян сделали кадр на телефон последнего под смех членов обеих делегаций. Видео можно увидеть на странчике журналистов кремлевского пула РИА "Новости" в соцсети Twitter.
 
Глава российского правительства также спросил, как по-армянски будет "селфи", на что премьер-министр Армении незамедлительно ответил шуткой: "Да это армянское слово".
ЕТ

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