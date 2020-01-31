Мишустин показал

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31 января 2020, 09:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Михаил Мишустин, сайт Госдумы РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время форума о цифровом будущем глобальной экономики в Казахстане показал видеоролики о будущих модернизациях в налоговой системе.

«Это то, как, мы считаем, будет выглядеть будущее наших налогоплательщиков. Очень важно, что на сегодняшний день наши молодые люди совершенно не хотят тратить время на прочтение сложных инструкций, на то, чтобы заполнять декларации, они не хотят никуда ходить и регистрироваться … Как сделать так, чтобы наши государства получали соответствующую долю товарной стоимости», - отметил глава кабмина.

Мишустин отметил, что сейчас нужно решить ряд нескольких вопросов из-за стремительных изменений современного общества. По его словам, молодому населению стоит показать, как правильно платить налоги. Премьер уверен, что совместными усилиями удастся построить «союз с самыми современными информационными технологиями для лучшей жизни» российских граждан.

Ранее телеведущий и журналист Владимир Познер рассказал о переписке в WhatsApp с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.