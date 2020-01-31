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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Украинские оборонщики нелепо открестились от трещин в броне техники

, 13:55 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Укроборонпром

Украинские оборонщики нелепо открестились от трещин в броне техники
скриншот видео открытого испытания брони Укроборонпрома

«Укроборонпром» решил сгладить последствия скандала с бракованной броней военной техники. Компания провела открытые испытания, и опубликовала видео.

Открытые испытания стали реакцией украинских оборонщиков на скандал с только-только разработанным бронетранспортером БТР-4 «Буцефал». Он получился бракованным. Сварной шов корпуса вышел с дефектами. На нем появились трещины.

«Харьковское конструкторское бюро провело открытые испытания сварного соединения корпуса БТР-4Е», — заявила пресс-служба «Укроборонпрома»: «Во время испытаний не было зафиксировано ни одного пробития брони, что подтверждает пулестойкость корпусов и их пригодность для изготовления следующей партии бронетранспортеров».

К чему было проводить эти публичные испытания не совсем понятно. В скандал попала техника, которая направлялась военным в зону боевых действий. Именно у нее возникли трещины в борту. А испытания проводились совсем на других образцах.

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