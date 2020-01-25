У новых украинских БТР появились трещины

Киевская оборонка попала в скандал. Только что разработанный бронетранспортер БТР-4 «Буцефал» оказался бракованным. Из-за дефектов сварного шва на корпусе боевой машины появились трещины.
Новый бронетранспортер уже прошло проверку украинского Минобороны. На нем стоит соответствующее клеймо приемки военного ведомства.
Поставка «Буцефала» началась в 2014 году. Сегодня украинской армии передано уже 127 боевых машин. Бракованными оказались 53.
Украинские СМИ опубликовали видео, на котором хорошо видны дефекты. На крупных планах хорошо видны трещины, которые образовались в корпусе БМП-4.
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