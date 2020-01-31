В Японии ученые выделили геном нового коронавируса

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31 января 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Киодо

Фото: pixabay.com

Специалисты японского Национального института инфекционных заболеваний выделили геном смертельно опасного нового коронавируса. Известно, что уже заражены более 9,5 тыс. чел. в КНР.

Согласно источнику, ученые взяли соскоб со слизистой оболочки гортани зараженного коронавирусом пациента в Японии. После специалисты провели эксперимент, который показал, что выделенный вирус уничтожил другие клетки. В результате чего удалось выявить геном нового коронавируса.

В Японии надеются, что это поможет ускорить разработку лекарственных препаратов и вакцины.

К настоящему времени зараженными являются 14 человек. Отмечается, что два положительных теста показали наличие заболевание без проявления симптомов.

Ранее сообщалось, что геном коронавируса был выделен в Китае. Позже его передали РФ.