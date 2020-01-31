В Японии ученые выделили геном нового коронавируса

Специалисты японского Национального института инфекционных заболеваний выделили геном смертельно опасного нового коронавируса. Известно, что уже заражены более 9,5 тыс. чел. в КНР.
Согласно источнику, ученые взяли соскоб со слизистой оболочки гортани зараженного коронавирусом пациента в Японии. После специалисты провели эксперимент, который показал, что выделенный вирус уничтожил другие клетки. В результате чего удалось выявить геном нового коронавируса.
В Японии надеются, что это поможет ускорить разработку лекарственных препаратов и вакцины.
К настоящему времени зараженными являются 14 человек. Отмечается, что два положительных теста показали наличие заболевание без проявления симптомов.
Ранее сообщалось, что геном коронавируса был выделен в Китае. Позже его передали РФ.