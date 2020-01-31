Коронавирус из Китая атакует другие страны. Кому грозит смертельная эпидемия?

Озвучено количество заболевших смертельно опасным китайским коронавирусом 2019-nCoV в разных странах мира. Соответствующие сведения предоставили Национальная комиссия по здравоохранению КНР, ВОЗ и другие организации.
По состоянию на 30 января на территории континентального Китая были официально подтверждено 7 711 случаев заражения, в Гонконге – 10.
Данные по другим государствам выглядят так:
1. Таиланд - 14
2. Япония - 11
3. Сингапур - 10
4. Австралия – 7
5. Франция – 5
6. США – 5
7. Южная Корея – 4
8. Германия – 4
9. Объединенные Арабские Эмираты – 4
10. ЮАР - 4
11. Канада – 3
12. Вьетнам – 2
13. Непал - 1
14. Финляндия – 1
Ранее сообщалось, что в СМИ выдвинули предположение, согласно которому вспышку новой болезни мог предсказать британский ученый Стивен Хокинг.
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