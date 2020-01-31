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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Коронавирус из Китая атакует другие страны. Кому грозит смертельная эпидемия?

, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус из Китая атакует другие страны. Кому грозит смертельная эпидемия?
Китайские медики, Wang Ye / globallookpress.com

Озвучено количество заболевших смертельно опасным китайским коронавирусом 2019-nCoV в разных странах мира. Соответствующие сведения предоставили Национальная комиссия по здравоохранению КНР, ВОЗ и другие организации.

По состоянию на 30 января на территории континентального Китая были официально подтверждено 7 711 случаев заражения, в Гонконге – 10.

Данные по другим государствам выглядят так:

1. Таиланд - 14

2. Япония - 11

3. Сингапур - 10

4. Австралия – 7

5. Франция – 5

6. США – 5

7. Южная Корея – 4

8. Германия – 4

9. Объединенные Арабские Эмираты – 4

10. ЮАР - 4

11. Канада – 3

12. Вьетнам – 2

13. Непал - 1

14. Финляндия – 1

Ранее сообщалось, что в СМИ выдвинули предположение, согласно которому вспышку новой болезни мог предсказать британский ученый Стивен Хокинг.

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