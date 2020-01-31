Друг герцогов Сассекских, комментируя их уход, сравнил Меган Маркл и Арчи с

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31 января 2020, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: принц Гарри и Меган Маркл, Anna Sedokova/Instagram.coma /globallookpress.com

Давний друг герцогов Сассекских игрок в поло Начо Фигерас отреагировал на отказ принца Гарри от своих королевских обязанностей и его переезд вместе с супругой Меган Маркл и сыном Арчи в Канаду. По его словам, член венценосного семейства просто хотел защитить свою «львицу» и «детеныша».

«Он страдает из-за всего того, что с ним случилось. И мучается от того, что люди осуждают его … Сейчас он парень, который пытается защитить свою львицу и детеныша, чего бы это ему ни стоило», - пояснил Фигерес журналистам агентства ABC News, отметив, что общественности стоило бы уважать выбор принца.

Спортсмен добавил, что Гарри изменился и стал «невероятным» человеком, которым гордилась бы его мама принцесса Диана.

«Гарри хочет обезопасить свою семью от травли прессы. Он отличный парень и хочет стать лучшим примером для своего сына. Тысячи людей осуждают Меган, не осознавая, что она отказалась от всего, чтобы быть рядом с любимым», - подчеркнул он US Weekly.

Ранее принц Гарри сам прокомментировал ситуацию с отказом от королевских обязанностей.