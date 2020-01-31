Дворецкий принцессы Дианы опубликовал её письмо сыновьям

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31 января 2020, 07:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Фото: globallookpress.com/ Photographe © Ron Bull

Дворецкий принцессы Дианы обнародовал ее письмо сыновьям. Мужчина решил подобным образом поддержать сына леди Ди принца Гарри и его супругу Меган Маркл.

Дворецкий опубликовал отрывок из послания, передаёт Мир24. По его мнению, там указаны самые важные слова матери сыновьям. «Я до смерти люблю своих мальчиков и надеюсь, что посеянные мною семена прорастут и принесут необходимую силу, знания и стабильность», - написала Диана.

Мужчина выразил уверенность, что больше всего леди Ди хотела бы счастья для своих детей. «Это слова матери о безусловной любви, которые так же уместны сегодня, как и тогда, когда она писала их более 24 лет назад», - подписал он.