Королевская семья готовит дом для Гарри и Меган Маркл

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27 января 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Фото: соцсети

Отец и старший брат принца Гарри принц Чарльз и герцог Кембриджский Уильям заявили о намерении подготовить условия для возможного возвращения Гарри и Меган Маркл в Великобританию.

Источник во дворце рассказал, что Чарльз и Уильям очень обеспокоены решением Гарри и его супруги покинуть Великобританию и обосноваться в Канаде. Они планируют предоставить паре жильё, в котором им будет комфортно и где не будет постоянного внимания прессы.

«Во дворце крайне обеспокоены судьбой принца Гарри и его жены Меган Маркл. Они продумывают план действий на случай, если пара пожелает вернуться назад», - рассказал близкий к королевской семье источник.