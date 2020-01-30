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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Ученые усомнились, что источник нового коронавируса возник на рынке в Ухане

, 23:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Lancet

Ученые усомнились, что источник нового коронавируса возник на рынке в Ухане
Рынок в Китае. Фото: Pixabay.com

Научное сообщество усомнилось в том, что распространение нового коронавируса действительно началось с рынка в Ухане. Причиной этого стал отчет о первых пациентах с подтвержденным диагнозом.

Китайские вирусологи из нескольких институтов и клиник опубликовали подробный отчет с описаниями клинических особенностей первого 41 пациента, инфицированных новым коронавирусом 2019-nCoV в китайском Ухане. В документе сообщается, в частности, что самый первый пациент, заболевший 1 декабря 2019 года, никак не был связан с злополучным рынком Хуанань. Всего же пациентов, которые не были ни продавцами, ни покупателями на этом рынке, оказалось 13 (то есть треть от общего числа описанных в отчете случаев заболевания).

Такие данные смутили других исследователей. Например, доцент кафедры иммунологии и микробиологии университета Скриппса Кристиан Андерсен провел собственный анализ доступных ему на тот момент 27 геномов вируса 2019-nCov и пришел к выводу, что их распространение от «общего предка» произошло около 1 октября 2019 года.

Ученые выдвинули версию, что распространение инфекции началось раньше, чем об этом говорят официальные данные, а в ноябре инфицированный человек мог занести вирус на рынок, откуда пошло уже массовое заражение. Таким образом, рынок Хуанань, хотя и остается под подозрением, но может быть одним из, а не единственным очагом инфекции. На этом основании ученые также усомнились в искренности председателя КНР Си Цзиньпиня, заявившего ранее, что «Китайское правительство всегда занимало открытую, транспарентную и ответственную позицию в отношении своевременного распространения информации как внутри страны, так и в других странах».

Ранее сообщалось, что китайские ученые нашли антитело, способное нейтрализовать вирус 2019-nCoV.

ЛЧ

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