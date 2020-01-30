В Италии 6 тысяч пассажиров круизного лайнера застряли на борту из-за угрозы коронавируса

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30 января 2020, 18:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Круизный лайнер компании Costa Crociere застрял в итальянском порту с тысячами пассажиров на борту из-за смертельного китайского вируса. Об этом в четверг, 30 января, сообщает местное издание Rai News.

В настоящий момент лайнер пришвартован в порту Чивитавеккьи, который расположен примерно в 100 километрах южнее Рима. На его борту находятся примерно шесть тысяч пассажиров. Им всем временно запрещено сходить на берег.

Запрет был объявлен после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания: сейчас муж и жена помещены в санитарный изолятор на судне. У семейной пары температура и респираторные проблемы.

Заболевших проверяют медицинские специалисты из Национального института инфекционных болезней в Риме, пишет издание Corriere Della Sera. Как ожидается, результаты проверки станут известны во второй половине дня.

Ранее АН сообщали, что в России также усиливаются меры по предупреждению распространения коронавируса. В частности, в Москве в ближайшее время отменяются некоторые массовые мероприятия в общественных местах.