«Макдоналдс» отменил юбилейную акцию в Москве из-за коронавируса

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30 января 2020, 16:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пресс-служба компании "Макдоналдс"

Pixabay.com

В России усиливаются меры по предупреждению распространения коронавируса. В частности, в Москве в ближайшее время отменяются некоторые массовые мероприятия в общественных местах.

Правительство Москвы рекомендовало столичным организациям в ближайшее время воздержаться от проведения массовых мероприятий в местах большого скопления людей с целью минимизировать риски распространения коронавируса.

Компания «Макдоналдс» отреагировала на призыв и отменила акцию, приуроченную к 30-летию ее деятельности в России. Акция должна была стартовать завтра, 31 января, в первом открывшемся на территории РФ предприятии быстрого обслуживания.

«Мы с полным пониманием относимся к усилиям и мерам, предпринимаемым Правительством Москвы, и разделяем опасения относительно угрозы. Для нас нет ничего более приоритетного, чем здоровье наших гостей и сотрудников», - прокомментировал ситуацию с отменой мероприятия генеральный директор «Макдоналдс» в России Марк Карена. По его словам, компания обязательно найдет другое время и способ провести акцию.

Ранее сообщалось, что Россия закрыла границу с КНР в связи с угрозой распространения инфекции.