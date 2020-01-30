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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Граница на замке: Россия идет на кардинальные меры из-за коронавируса

, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Граница на замке: Россия идет на кардинальные меры из-за коронавируса
Фото: сайт правительства РФ

Границы РФ на Дальнем Востоке закрыты в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, он подписал соответствующее распоряжение 30 января.

«Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые предприняты были правительством», - сказал Мишустин.

Ранее сообщалось, что Россия продлит меры по закрытию пунктов пропуска на границе с Китаем в пяти субъектах Дальневосточного федерального округа – это Амурская область и Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский край.

ДВа

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