Японский миллиардер Юсаку Маэдзава отменил поиск спутницы для полета вокруг Луны

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30 января 2020, 18:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter Юсаку Маэдзавы

Юсаку Маэдзава. Фото: Есио Цунода/Афло/Globallookpress.com

Японский предприниматель и коллекционер, миллиардер Юсаку Маэдзава прекратил поиски «спутницы жизни», которая должна была составить ему компанию в полете вокруг Луны.

В январе эксцентричный модный магнат объявил конкурс среди одиноких женщин старше 20 лет, победительница которого должна была стать «спутницей жизни» миллиардера и составить ему компанию в анонсированном на 2023 год первом туристическом полете вокруг Луны. В качестве дополнительного мотивационного приза была обещана возможность запостить в свои соцсети уникальные «селфи с лунной орбиты».

На этот конкурс подали заявки 27 772 девушки. В скором времени должны были начаться съемки брачного реалити-шоу «Любители полной Луны», организованные телекомпанией AbemaTV. Но сегодня Юсаку Маэдзава внезапно объявил об отмене этих планов.

«Мысль о том, что 27 772 женщины с серьезными намерениями потратили свое драгоценное время, чтобы подать заявку, заставляет меня чувствовать крайнее раскаяние за это эгоистичное решение», - написал Маэдзава в своем твиттере. Отказ от продолжения своего «брачного проекта» он объяснил «смешанными чувствами по поводу происходящего». Маэдзава принес извинения всем девушкам, подавшим заявку на участие в проекте, а также всем сотрудникам телеканала, занятым в его производстве.

Ранее Юсаку Маэдзава раздал своим подписчикам в твиттере девять миллионов долларов «на мотивацию и улучшение качества жизни».