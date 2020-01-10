Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Хайтек 13+

Миллиардер из Японии раздаст $9 млн своим подписчикам в Twitter

, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

Миллиардер из Японии раздаст $9 млн своим подписчикам в Twitter
фото: соцсети

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава раздаст своим подписчикам в сервисе микроблогов Twitter 9 миллионов долларов на мотивацию и улучшение жизни. Как сообщает Reuters, нужен лишь ретвит. 

Выигравшая в лотерею россиянка рассказала, на что потратит миллиард

Выигравшая в лотерею россиянка рассказала, на что потратит миллиард

Коллекционер произведений искусства и будущий космический турист SpaceX назвал затею социальным экспериментом. Он надеется привлечь внимание научного сообщества и экономистов к исследованию эффективности условного базового дохода.

Предприниматель передаст тысяче подписчиков по 1 млн йен ($9 тыс.). Победителей выберут случайным образом из тех, кто ретвитнет сообщение, опубликованное им 1 января. Маэдзава собирается узнать, сделают ли людей счастливее деньги.

"Это серьезный социальный эксперимент", - сказал миллиардер в своем видеоролике, размещенном на YouTube. Отмечается, что эффект, который деньги в итоге окажут на жизнь победителей, будет отслеживаться в процессе регулярных опросов.

АС

//картина дня

Из-за низкой эффективности противоракетной обороны США не смогли отразить удары иранских ракет по своим базам.

Из-за низкой эффективности противоракетной обороны США не смогли отразить удары иранских ракет по своим базам.

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

После стрельбы на Лубянке в ФСБ начались «чистки». Но увольняют из органов не за то непрофессионализм, а за то, что информация в том числе и видео с места событий попали…

В Челябинской области у женщины забрали из-под опеки трёх племянниц, а сегодня сожгли её дом. По мнению жительницы посёлка Полетаево, детей отобрали, чтобы не исполнять…

//новости ан

//новости ан

В Кургане инвалидам по зрению раздали просроченные продукты - так их поздравили с Новым годом. Набор получили те, кто состоит в Обществе слепых, и об истекшем сроке…

//новости ан

//новости ан

В реабилитационном центр в Копейске Челябинской области рассказали о двадцатилетней девушке-инвалиде, вес которой составляет менее 19 кг. Она попала в медучреждение…

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: землетрясение на Камчатке, ограбление…

//новости ан

//новости ан

Богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш считает себя россиянкой. Она утверждает, что таковой является по праву рождения. Ее состояние оценивается в 2,3 миллиардов…