Миллиардер из Японии раздаст $9 млн своим подписчикам в Twitter

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10 января 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава раздаст своим подписчикам в сервисе микроблогов Twitter 9 миллионов долларов на мотивацию и улучшение жизни. Как сообщает Reuters, нужен лишь ретвит. Выигравшая в лотерею россиянка рассказала, на что потратит миллиард

Коллекционер произведений искусства и будущий космический турист SpaceX назвал затею социальным экспериментом. Он надеется привлечь внимание научного сообщества и экономистов к исследованию эффективности условного базового дохода.

Предприниматель передаст тысяче подписчиков по 1 млн йен ($9 тыс.). Победителей выберут случайным образом из тех, кто ретвитнет сообщение, опубликованное им 1 января. Маэдзава собирается узнать, сделают ли людей счастливее деньги.

"Это серьезный социальный эксперимент", - сказал миллиардер в своем видеоролике, размещенном на YouTube. Отмечается, что эффект, который деньги в итоге окажут на жизнь победителей, будет отслеживаться в процессе регулярных опросов.