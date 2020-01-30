Израильтянка Наама Иссахар вышла на свободу

Израильтянка Наама Иссахар, осужденная в России на 7,5 лет тюрьмы за контрабанду запрещенных веществ, вышла на свободу. Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о ее помиловании.
Наама Иссахар покинула женскую колонию в Подмосковье, где она отбывала наказание, вечером 29 января – в тот же день после подписания Владимиром Путиным указа о ее помиловании. По некоторым данным, ее перевели из подмосковной колонии в московский СИЗО, чтобы сегодня освободить из-под стражи.
Сегодня в московском аэропорту произошла трогательная встреча освобожденной израильтянки и ее матери Яффы Иссахар с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его супругой Сарой. Премьер-министр Израиля прилетел в Москву, чтобы обсудить с российским президентом «сделку века» по ближневосточному урегулированию, предложенную президентом США Дональдом Трампом. Домой, в Израиль, они полетят все вместе – чета Нетаньяху и мама с дочкой Иссахар.
❤️???????? pic.twitter.com/58UZwWaje3— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) January 30, 2020
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента России Владимира Путина за помилование Наамы Иссахар. Ее дело получило широкий общественный резонанс в Израиле.