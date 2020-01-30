Израильтянка Наама Иссахар вышла на свободу

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30 января 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Встреча Наамы Иссахар. Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Израильтянка Наама Иссахар, осужденная в России на 7,5 лет тюрьмы за контрабанду запрещенных веществ, вышла на свободу. Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о ее помиловании.

Наама Иссахар покинула женскую колонию в Подмосковье, где она отбывала наказание, вечером 29 января – в тот же день после подписания Владимиром Путиным указа о ее помиловании. По некоторым данным, ее перевели из подмосковной колонии в московский СИЗО, чтобы сегодня освободить из-под стражи.

Сегодня в московском аэропорту произошла трогательная встреча освобожденной израильтянки и ее матери Яффы Иссахар с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его супругой Сарой. Премьер-министр Израиля прилетел в Москву, чтобы обсудить с российским президентом «сделку века» по ближневосточному урегулированию, предложенную президентом США Дональдом Трампом. Домой, в Израиль, они полетят все вместе – чета Нетаньяху и мама с дочкой Иссахар.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента России Владимира Путина за помилование Наамы Иссахар. Ее дело получило широкий общественный резонанс в Израиле.