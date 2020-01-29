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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Нетаньяху поблагодарил Путина за помилование гражданки Израиля Иссахар

, 21:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Нетаньяху поблагодарил Путина за помилование гражданки Израиля Иссахар
премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, Stefani Reynolds/Consolidated News Photos
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду, 29 января, выразил благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину за его решение о помиловании израильтянки Наамы Иссахар.
 
Молодая женщина ранее была осуждена в России за контрабанду запрещенных веществ. Сегодня вечером стало известно, что российский лидер подписал указ о помиловании Иссахар.
 
Биньямин Нетаньяху поблагодарил "своего друга" Владимира Путина за его решение и добавил, что ждет встречи с президентом РФ в грядущий четверг, в рамках которой будет обсуждаться "сделка века", а также развитие событий в регионе.
ЕТ

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