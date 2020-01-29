Нетаньяху поблагодарил Путина за помилование гражданки Израиля Иссахар

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду, 29 января, выразил благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину за его решение о помиловании израильтянки Наамы Иссахар.

Молодая женщина ранее была осуждена в России за контрабанду запрещенных веществ. Сегодня вечером стало известно, что российский лидер подписал указ о помиловании Иссахар

Биньямин Нетаньяху поблагодарил "своего друга" Владимира Путина за его решение и добавил, что ждет встречи с президентом РФ в грядущий четверг, в рамках которой будет обсуждаться "сделка века", а также развитие событий в регионе.