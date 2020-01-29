Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар

В указе подчеркивается, что российский лидер, руководствуясь принципами гуманности, принял решение помиловать Иссасхар Нааму, которая 11 октября 2019 года была осуждена Химкинским городским судом Московской области на 7,5 лет колонии.

Ранее Наама Иссахар обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании. В своем ходатайстве израильтянка частично признала вину.