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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар

, 20:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press
Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 29 января, подписал указ о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая ранее была осуждена в России за контрабанду запрещенных веществ.
 
В указе подчеркивается, что российский лидер, руководствуясь принципами гуманности, принял решение помиловать Иссасхар Нааму, которая 11 октября 2019 года была осуждена Химкинским городским судом Московской области на 7,5 лет колонии.
 
Ранее Наама Иссахар обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании. В своем ходатайстве израильтянка частично признала вину.
ЕТ

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