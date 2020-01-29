//Общество 13+
Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар
29 января 2020, 20:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Общество 13+
29 января 2020, 20:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Мария Дегтерева
Елена Середа
Алексей Надёжин
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Испанские папарацци утверждают, что смогли добыть подтверждение того, что бывшая теннисистка Анна Курникова в самое ближайшее время подарит знаменитому певцу Энрике…
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Представители ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что несовершеннолетний подросток стрелял по прохожим из игрушечного пистолета пластиковыми пулями в городском «Парке…
Журналисты сообщают, что хороший друг британских принцев Уильяма и Гарри сделал предложение российской теннисистке Марии Шараповой. Об этом якобы свидетельствует…
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Особое внимание будет уделено соблюдению санитарно-противоэпидемических мер в гостиницах, пунктах питания, на вокзалах и в аэропорту.
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Их называют «правой рукой». Они знают то, о чем даже и не догадывается обычный человек. Они влиятельны и авторитетны. Кто они? Помощники президентов. Янис Григалис…
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Президент Владимир Путин отреагировал на сообщение о возможном появлении нового типа коронавируса в России. Глава государства заявил, что правительство, Министерство…
Восставшие против Киева ДНР и ЛНР не воссоединятся с Украиной, потому что им «некуда будет возвращаться». С таким заявлением в разговоре с журналистами выступил…
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«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный…
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