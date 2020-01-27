Москалькова попросила применить акт помилования в отношении Иссахар

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27 января 2020, 18:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Татьяна Москалькова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила Комиссию по помилованию на территории Московской области рекомендовать применить акт помилования в отношении к Нааме Иссахар.

«На вашем рассмотрении находится ходатайство о помиловании гражданки государств Израиля и США Наамы Иссахар. Прошу вас, уважаемый Александр Анатольевич Горбылев (председатель комиссии – прим. ред), и членов комиссии по помилованию на территории Московской области рекомендовать применение акта помилования», - приводит пресс-служба российского омбудсмена текст обращения.

Израильтянка Наама Иссахар, осужденная в России на 7,5 лет за контрабанду запрещенных веществ, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании после того как пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил необходимость личного обращения. Ранее просьбы о ее помиловании президенту России адресовали президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху, а также мать осужденной, Яффа Иссахар. Владимир Путин встретился с ней во время своего визита в Израиль.