Минувшей ночью в Киеве появились билборды о партнерстве с Россией, ищут виновных

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30 января 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщила, что минувшей ночью сотрудники нескольких организаций убрали несколько рекламных билбордов с фразой «Россия – наш стратегический партнер», размещенных по всему городу.

«Ночью сотрудники Управления по вопросам рекламы Киевской городской государственной администрации и коммунального предприятия "Киевреклама" в сопровождении сотрудников муниципальной охраны убрали девять незаконно размещенных рекламных сюжетов, содержащих пророссийскую пропаганду», - уточнили в ведомстве.

При этом операторы наружной рекламы объяснили, что не давали разрешения на размещение подобных плакатов. По факту происшествия организована проверка, выясняются цель поступка и личности правонарушителей.

Киевская администрация просит местных жителей сообщать, если увидят подобное объявление.

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