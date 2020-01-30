Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//В мире 13+

В Китае ввели жесткие наказания для тех, кто пытается заразить других коронавирусом

, 07:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Китае ввели жесткие наказания для тех, кто пытается заразить других коронавирусом
Фото: pixabay.com

Власти китайской провинции Хубэй запретили плевать в других людей, приносить в больницы погребальные венки и многое другое. Объясняется, что запреты связаны с бушующим в Китае коронавирусом.

Уголовная ответственность может ожидать тех, кто плюет в других людей, чтобы их заразить, отказывается от карантина или лечения при подозрении на коронавирус и всячески старается заразить других. Власти заявили, что намерены жестко бороться с подобными действиями.

Также наказывать станут тех, кто причиняет вред медработникам, наносит ущерб частной и государственной собственности, запугивает медиков, приносит в больницы погребальные венки и ритуально сжигает деньги – всех, кто мешает работе врачей и чьи действия могут рассматриваться как преступления, если повлекут за собой тяжкие последствия.

АБ

//картина дня

В мире

Украинский юрист поведала об «экстраординарной» ночной атаке ВСУ по столице ДНР

Украинский юрист поведала об «экстраординарной» ночной атаке ВСУ по столице ДНР

Вооруженные силы Украины устроили в ночь на прошлую субботу, 25 января, «экстраординарный обстрел» Донецка. Об этом рассказала побывавшая в городе киевский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян.

Обозначен предполагаемый срок уничтожения Российской Федерации в случае вооруженного конфликта с Соединенными Штатами. Соответствующий материал разместили на страницах китайской интернет-прессы.

Обозначен предполагаемый срок уничтожения Российской Федерации в случае вооруженного конфликта с Соединенными Штатами…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов прокомментировал статью американского издания National Interest, в которой перечислены подлодки, способные…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Кузьмина поделилась с поклонниками не очень приятными новостями. Девушка показала документ, в котором говорится, что мать…

//новости ан