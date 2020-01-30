В Китае ввели жесткие наказания для тех, кто пытается заразить других коронавирусом

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30 января 2020, 07:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Власти китайской провинции Хубэй запретили плевать в других людей, приносить в больницы погребальные венки и многое другое. Объясняется, что запреты связаны с бушующим в Китае коронавирусом.

Уголовная ответственность может ожидать тех, кто плюет в других людей, чтобы их заразить, отказывается от карантина или лечения при подозрении на коронавирус и всячески старается заразить других. Власти заявили, что намерены жестко бороться с подобными действиями.

Также наказывать станут тех, кто причиняет вред медработникам, наносит ущерб частной и государственной собственности, запугивает медиков, приносит в больницы погребальные венки и ритуально сжигает деньги – всех, кто мешает работе врачей и чьи действия могут рассматриваться как преступления, если повлекут за собой тяжкие последствия.