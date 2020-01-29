//В мире 13+
Власти Евросоюза подтвердили девять случаев заражения коронавирусом
29 января 2020, 22:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//В мире 13+
29 января 2020, 22:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Мария Дегтерева
Елена Середа
Алексей Надёжин
Ульяна Меньшикова
Юля Инамора
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в грядущий четверг, 30 января, намерена созвать экстренное совещание по поводу вспышки коронавируса в Китае. Оно состоится…
В мире
Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отреагировала на сообщение о ранении журналистки RT Вафа Шабруни в сирийском Идлибе. По ее словам, корреспондентка находится в тяжелом состоянии в больнице.
Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отреагировала на сообщение о ранении журналистки RT Вафа…
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Перед самой отставкой правительства Дмитрия Медведева спикер Совета…
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Исследователи из Уханьского института вирусологии академии наук Китая смогли выявить лекарственное вещество, которое на клеточном уровне может…
Здоровье
Вирусолог и руководитель международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ Михаил Щелканов заявил…
Возникший в Китае вирус убьет половину населения Земли. С соответствующим пророчеством выступил некоторое время назад старец из Ирана Салман…
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Пользователи сети обсуждают "честный" снимок, на котором телеведущая Юлия Барановская позирует без макияжа. Мнения фолловеров знаменитости по поводу ее естественной…
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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия продлит меры по закрытию пунктов пропуска на границе с Китаем в пяти субъектах Дальневосточного федерального округа…
Девять случаев заражения коронавирусом официально подтвердили в Европе. Соответствующую информацию вечером в среду, 29 января, предоставила еврокомиссар…
Умеют депутаты Латвии думать о своих гражданах. Особенно, когда речь зашла о здоровье! Депутат Сейма от Нацблока Янис Домбрава выразил недовольство тем, что МИД Латвии…
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В мире
В среду, 29 января, у берегов Объединенных Арабских Эмиратов загорелся танкер. Соответствующую информацию предоставили журналистам в Морской торговой организации…
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Команда морских археологов обнаружила в Бермудском треугольнике корабль, который исчез около ста лет назад. Известно, что речь идет о торговом судне SS Cotopaxi…
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Мужчина по имени Саймон Доранте-Дэй утверждает, что является внебрачным сыном британского принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз. Британец намерен обратиться в суд, чтобы…
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду, 29 января, выразил благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину за его решение о помиловании…
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков отреагировал на слова постпреда Украины при ООН, который обнаружил «кощунство, если не извращение» в решении Комитета ПАСЕ…
Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях выхода страны из состава Европейского Союза. Об этом свидетельствуют результаты голосования, которое прошло…
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вечером в среду, 29 января, сделал резонансное заявление. Политик сообщил о намерении сократить военный контингент…
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вместе со своим супругом принцем Уильямом посетила во вторник, 28 января, детскую больницу Evelina London в рамках участия…
Происшествия
В среду, 29 января, стало известно, что глава Республики Алтай Олег Хорохордин был госпитализирован в Москве. Соответствующую информацию предоставил пресс-секретарь главы…
Жаркое из блогов
Участвуя в мероприятиях Всемирного форума памяти Холокоста в Израиле, президент России Владимир Путин предложил идею провести в текущем году саммит лидеров России, Китая…
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Стало известно об инциденте, который произошел в одной из кальянных Ярославля. Отметается, что 25 января разъяренный боксер сильно избил местную инстамодель после…
Глубокие морщины, которые появляются на лбу, могут предвещать скорую смерть человека. К соответствующему выводу в ходе проведенного исследования пришли медицинские…
В Москве объявили план "Перехват" после разбойного нападения на водителя автомобиля и похищения у него крупной суммы денег. Об этом заявили вечером в среду в пресс-службе…
Политика
Лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков заявил, что решение президента РФ Владимира Путина об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева является сигналом для всех…
Пользователи сети считают, что подруга жены принца Гарри Меган попыталась публично оскорбить герцогиню Кембриджскую Кэтрин. Скандал разгорелся из-за съемки, которую…
В Финляндии подтвердили первый случай заражения коронавирусом у туриста из Уханя. Соответствующую информацию в среду предоставил Национальный институт здравоохранения…
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Сегодня стало известно, что в лесу в Смоленской области нашли мертвого человека. Родители Влада Бахова, пропавшего после резонансной вечеринки с 13 подростками, опознали…
В Сети появилась фотография известного российского певца Николая Баскова с маленькой девочкой на руках. При этом поклонники начали активно поздравлять исполнителя…
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков высказался о призыве президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера не превращать…
Перечислены способы предотвращения инфаркта миокарда, который в значительном количестве случаев приводит к смерти. Соответствующие рекомендации дали некоторое время назад…
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В СМИ в среду, 29 января, появилась информация о том, что немецкая авиакомпания Lufthansa планирует отменить перелеты в Китай в связи с распространением пневмонии…
Испанские папарацци утверждают, что смогли добыть подтверждение того, что бывшая теннисистка Анна Курникова в самое ближайшее время подарит знаменитому певцу Энрике…
В управлении ЗАГС по Омской области рассказали, что 92-летний мужчина скончался через некоторое время после свадьбы. В ведомстве отметили, что в прошлом году большинство…
Сегодня стало известно, что в Таджикистане скончалась самая старая женщина в мире. Соответствующую информацию в среду, 29 января, предоставили сотрудники администрации…
Политика
Президент Российской Федерации Владимир Путин вечером в среду, 29 января, подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева. Подчеркивается, что…
Советник президента Украины Игорь Новиков, комментируя ситуацию с ценами на газ, начал использовать ненормативную лексику. По его словам, «Нафтогаз» обещал поставлять…
Перечислены основные ранние сигналы человеческого организма, свидетельствующие о развитии злокачественного новообразования в желудке. По данному вопросу высказались…
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала журналистам о причине развития ожирения у школьников. По ее словам, отправной точкой данного заболевания являются пищевые…
Вечером в среду, 29 января, стало известно, что корреспондент RT Arabic Вафа Шабруни получила серьезное ранение в Сирии. Согласно последней информации, происшествие…
Киевские власти не предпринимают активные действия по прекращению вооруженного противостояния в Донбассе, потому что конфликт им экономически выгоден. К такому заключению…
Представители ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что несовершеннолетний подросток стрелял по прохожим из игрушечного пистолета пластиковыми пулями в городском «Парке…
Журналисты сообщают, что хороший друг британских принцев Уильяма и Гарри сделал предложение российской теннисистке Марии Шараповой. Об этом якобы свидетельствует…
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Особое внимание будет уделено соблюдению санитарно-противоэпидемических мер в гостиницах, пунктах питания, на вокзалах и в аэропорту.
Новый коронавирус из Китая наносит с каждым днём все больший ущерб не только здоровью населения, но и экономике Китая и других стран мира. Однако некоторые компании…
Президента Украины Владимира Зеленского ждет конфликт с Россией и Германией. Соответствующий прогноз озвучил киевский политический эксперт Михаил Погребинский, ставший…
На юге Китая были выявлены первые случаи заражения иностранцев новым типом коронавируса, вызывающим пневмонию. Об этом сообщил замглавы комитета по здравоохранению…
Генеральное консульство России в Гуанчжоу сообщило, что Китай передал России геном нового коронавируса. В ведомстве отметили, что теперь ученые обеих стран приступят…
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько. Ранее он занимал должность первого заместителя руководителя аппарата правительства.