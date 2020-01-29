Власти Евросоюза подтвердили девять случаев заражения коронавирусом

Девять случаев заражения коронавирусом официально подтвердили в Европе. Соответствующую информацию вечером в среду, 29 января, предоставила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.

В рамках выступления в Европарламенте Кириакидес отметила, что четыре случая заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом из Китая, подтверждены во Франции, еще четыре – в Германии, а также еще один – на территории Финляндии.