Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Власти Евросоюза подтвердили девять случаев заражения коронавирусом

, 22:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Власти Евросоюза подтвердили девять случаев заражения коронавирусом
лабораторные исследования коронавируса, Marijan Murat/dpa
Девять случаев заражения коронавирусом официально подтвердили в Европе. Соответствующую информацию вечером в среду, 29 января, предоставила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.
 
В рамках выступления в Европарламенте Кириакидес отметила, что четыре случая заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом из Китая, подтверждены во Франции, еще четыре – в Германии, а также еще один – на территории Финляндии.
 
Общее число зараженных коронавирусом в Китае составило к настоящему моменту 5999 человек. 132 человека скончались.
ЕТ

//картина дня

В мире

Украинский юрист поведала об «экстраординарной» ночной атаке ВСУ по столице ДНР

Украинский юрист поведала об «экстраординарной» ночной атаке ВСУ по столице ДНР

Вооруженные силы Украины устроили в ночь на прошлую субботу, 25 января, «экстраординарный обстрел» Донецка. Об этом рассказала побывавшая в городе киевский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отреагировала на сообщение о ранении журналистки RT Вафа Шабруни в сирийском Идлибе. По ее словам, корреспондентка находится в тяжелом состоянии в больнице.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отреагировала на сообщение о ранении журналистки RT Вафа…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

Вирусолог и руководитель международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ Михаил Щелканов заявил…

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков заявил, что решение президента РФ Владимира Путина об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева является сигналом для всех…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представители ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что несовершеннолетний подросток стрелял по прохожим из игрушечного пистолета пластиковыми пулями в городском «Парке…