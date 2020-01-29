В Финляндии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В Финляндии подтвердили первый случай заражения коронавирусом у туриста из Уханя. Соответствующую информацию в среду предоставил Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL).

Согласно последним данным, в центральной больнице Лапландии путешественнику поставили диагноз "коронавирусная инфекция".

Журналисты утверждают, что речь идет о 32-летней китаянке из Уханя, которая пять дней назад покинула КНР. Сейчас ее состояние оценивается как хорошее.