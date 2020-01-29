Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//В мире 13+

В Финляндии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

, 19:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Финляндии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
лаборатория, pixabay.com
В Финляндии подтвердили первый случай заражения коронавирусом у туриста из Уханя. Соответствующую информацию в среду предоставил Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL).
 
Согласно последним данным, в центральной больнице Лапландии путешественнику поставили диагноз "коронавирусная инфекция". 
 
Журналисты утверждают, что речь идет о 32-летней китаянке из Уханя, которая пять дней назад покинула КНР. Сейчас ее состояние оценивается как хорошее.
 
Известно, что жертвами коронавируса к настоящему моменту стали более 130 человек. Заболели более 6 тысяч человек.
ЕТ

//картина дня

В мире

Оглашено предупреждение об угрозе организации Зеленским военного штурма ДНР и ЛНР

Оглашено предупреждение об угрозе организации Зеленским военного штурма ДНР и ЛНР

Владимир Зеленский может пойти на развязывание полномасштабной войны в Донбассе. Соответствующую точку зрения, выступая в телевизионном эфире, огласил Сергей Кургинян, отечественный политический эксперт.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отреагировала на сообщение о ранении журналистки RT Вафа Шабруни в сирийском Идлибе. По ее словам, корреспондентка находится в тяжелом состоянии в больнице.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отреагировала на сообщение о ранении журналистки RT Вафа…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

Вирусолог и руководитель международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ Михаил Щелканов заявил…

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков заявил, что решение президента РФ Владимира Путина об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева является сигналом для всех…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представители ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что несовершеннолетний подросток стрелял по прохожим из игрушечного пистолета пластиковыми пулями в городском «Парке…

//новости ан