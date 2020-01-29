Заражение коронавирусом иностранцев впервые выявлено на юге Китая

На юге Китая были выявлены первые случаи заражения иностранцев новым типом коронавируса, вызывающим пневмонию. Об этом сообщил замглавы комитета по здравоохранению провинции Гуандун Чэнь Чжушэн.

Уточняется, что один случай заражения коронавирусом медики подтвердили у гражданина Пакистана, который обучается в одном из университетов Уханя. 26 января он заметил у себя первые симптомы болезни и самостоятельно обратился в больницу.

Сегодня стало известно, что пневмонией, вызванной новом типом коронавируса, заболели двое граждан Австралии.