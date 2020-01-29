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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Увеличилось число заболевших коронавирусом в Сингапуре

, 16:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Увеличилось число заболевших коронавирусом в Сингапуре
лаборатория, pixabay.com
Власти Сингапура подтвердили еще три случая заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, на своей территории. Согласно последней информации, об этом сообщил местный минздрав.
 
Подчеркивается, что по состоянию на 14.00 среды, 29 января, общее число зараженных коронавирусом нового типа в Сингапуре составило 10 человек.
 
Уточняется, что трое заразившихся в последнее время являются китайцами, которые приехали в Сингапур из китайского города Ухань, где находится эпицентр распространения заболевания. Их к настоящему моменту изолировали. Данных о состоянии пациентов не поступало.
ЕТ

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