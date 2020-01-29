Увеличилось число заболевших коронавирусом в Сингапуре

Власти Сингапура подтвердили еще три случая заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, на своей территории. Согласно последней информации, об этом сообщил местный минздрав.

Подчеркивается, что по состоянию на 14.00 среды, 29 января, общее число зараженных коронавирусом нового типа в Сингапуре составило 10 человек.