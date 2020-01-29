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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Си Цзиньпин прокомментировал эпидемиологическую обстановку в Китае

, 15:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Си Цзиньпин прокомментировал эпидемиологическую обстановку в Китае
председатель КНР Си Цзиньпин, Yao Dawei/Xinhua

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду, 29 января, высказался о текущей эпидемиологической обстановке в Китае. Ранее в стране была зафиксирована пневмония, вызванная новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Си Цзиньпин подчеркнул, что ситуация со вспышкой заболевания в настоящий момент остается серьезной и сложной. Политик также добавил, что Вооруженные силы Китая должны быть готовы в любой момент оказать активную помощь на местах в борьбе с эпидемией.

Напомним, сейчас известно о 132 жертвах коронавируса. Согласно официальным данным, только в Китае количество заразившихся достигло 5974 человек.

ЕТ

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