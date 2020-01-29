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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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ВОЗ созывает экстренное совещание из-за вспышки коронавируса

, 22:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

ВОЗ созывает экстренное совещание из-за вспышки коронавируса
эмблема ВОЗ, Liu Qu/Xinhua

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в грядущий четверг, 30 января, намерена созвать экстренное совещание по поводу вспышки коронавируса в Китае. Оно состоится в штаб-квартире в Женеве.

Генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус принял решение созвать заседание Чрезвычайного комитета Международных медико-санитарных правил для нового коронавируса, чтобы понять, является ли текущая вспышка заболевания чрезвычайной ситуацией в сфере общественного здравоохранения, которая имеет международное значение.

В организации подчеркнули, весь мир сейчас объединяется, чтобы победить вспышку коронавируса.

К настоящему моменту из-за пневмонии, вызванной вирусом, скончались более 130 человек.

ЕТ

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