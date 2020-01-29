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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Танкер горит у берегов ОАЭ

, 21:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The National

Танкер горит у берегов ОАЭ
тушение пожара, pixabay.com

В среду, 29 января, у берегов Объединенных Арабских Эмиратов загорелся танкер. Соответствующую информацию предоставили журналистам в Морской торговой организации Соединенного Королевства (МТОСК).

Отмечается, что пожар на танкере вспыхнул около 16:00 по местному времени (15:00 по Москве). Судно находится примерно в 40 километрах от побережья. Известно, что на борту есть люди, однако точное их количество неизвестно. Также пока не установлены принадлежность танкера и порт его приписки.

Журналистам удалось узнать, что загоревшееся судно находилось в регионе около месяца.

ЕТ

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