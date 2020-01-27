Тулун: на пожаре в частном доме едва не сгорела целая семья

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27 января 2020, 21:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото: pixabay

В Тулуне утром 27 января загорелся частный дом. На пожаре пострадали хозяева и их дети, все госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба спасателей.

Огонь разыгрался на улице Ново-Базарная в десятом часу. О возгорании в ГУ МЧС по Иркутской области сообщили соседи. К месту были направлены пожарные расчеты. До их прибытия из дома спаслись мальчики 16, семи и пяти лет. С различными травмами дети были госпитализированы в Тулунскую городскую больницу. Соседи, встретив пожарных, сообщили о том, что внутри могут находиться хозяева.